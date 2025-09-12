自民党の林芳正官房長官（６４）は、石破首相の後継を決める党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を固めた。

既に出馬の意向を固めている小泉進次郎農相（４４）は１３日、地元の神奈川県横須賀市で支援者らに意欲を伝える予定だ。

林、小泉両氏に加え、高市早苗・前経済安全保障相（６４）、小林鷹之・元経済安保相（５０）は来週中に記者会見を開き、正式に出馬表明する方向で準備している。

正式表明した茂木敏充・前幹事長（６９）を含めた５氏は、いずれも昨年９月の総裁選に立候補した顔ぶれで、選挙戦の構図が固まりつつある。

林氏の陣営関係者は１２日、国会内で会合を開き、出馬表明の時期などを巡って意見交換した。複数の関係者によると、記者会見はほかの候補と日程が重ならないように来週後半を軸に検討しているという。

首相は、公務に支障が出ない限り、現職閣僚の総裁選出馬を容認している。林氏は同日の記者会見で「総裁選についてのコメントは差し控えたい」と述べるにとどめた。

小泉氏は同日の閣議後記者会見で「政治家としてよって立つところは地元だ。重要な判断をする時、支えていただいた皆さんの声を伺いながら最終的に対応して判断したい」と語った。陣営関係者によると、小泉氏は支援者から理解を得た上で、正式に出馬を表明する考えだという。

小林氏は１２日、首相官邸で首相と面会し、出馬の意欲を伝えた。小林氏によると、首相は「出馬するのであれば信念を持って党員、国民に堂々と訴えるように」と言葉を掛けたという。小林氏はこの日、麻生太郎、菅義偉、岸田文雄の各首相経験者とも面会した。

党総裁選挙管理委員会は１２日、選挙期間中に地方演説会を開催することを決定した。各候補による所見発表演説会や共同記者会見などを実施した上で、全候補で各地に出向く方向だ。