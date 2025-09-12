「落ちそう！」車が崖下に転落…緊迫の救助劇 居眠り運転が原因か 男女2人が病院搬送 岐阜・高山市
雨の岐阜・高山市、山あいの道路で目撃されたのは、転落事故の瞬間です。
目撃者：
前の車がふらつき始めて、そのまま崖へ落ちていきました。
約10メートルの高さから落下した車。
ひっくり返り、車体の半分ほど川につかっています。
目撃者が落ちた車の元に向かうと…。
目撃者：
橋の上から『大丈夫ですか？生きてますか？』って声かけに、車をドン！ドン！ドン！とたたく音が聞こえた。助手席の後部座席から女性がひょこっと出てきた。『1人？』と聞いたら『運転手がまだいる』と。『シートベルトが外れない』と言って。
そこで目撃者が救助に向かいます。
車からバスタオルを取り出し、ロープのようにつなぎあわせ、崖の下へ。
なんとかドライバーを助け出すことに成功しました。
目撃者によりますと、転落した車に乗っていたのは30代くらいの男女2人。
しばらくして、2人は救急車で病院へ運ばれていきました。
なぜ車は崖の下へ転落したのでしょうか。
目撃者に対し、2人は“居眠り運転”と言っていたといいます。
目撃者：
眠くて『そろそろ止まろうね』と話していて、そのまま寝ちゃったみたい。たまたま後ろにいたから落ちたというのがわかったが、10秒20秒違っていたら気づかずに…。やっぱり早めの休憩が大切かなと思いました。