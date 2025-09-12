「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

三つどもえで争われる女子１次リーグで、ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）の数値が確定した。ＳＣ軽井沢クラブが２３・４９の１番手の数値を記録し、この時点で決勝進出が確定した。たとえ１次リーグ最終戦のフォルティウス戦で敗れたとしても、２勝２敗で３チームが並び、ＤＳＣの数値を元に順位を確定するため。

もしＳＣ軽井沢クがフォルティウスに勝利した場合でも、１次リーグ通算３勝１敗で１位通過。２勝２敗のロコ・ソラーレが２位で決勝に駒を進め、１勝３敗のフォルティウスは敗退で五輪への道が消滅することになる。

他チームのＤＳＣの数値は、フォルティウスが３２・０６、ロコ・ソラーレが４５・３１となっている。

◆ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）とは カーリングでは各試合前に１チーム２人ずつストーンを投じ、ハウス（円）中心への合計距離で先攻、後攻を決める「ラストストーンドロー」（ＬＳＤ）がある。ＤＳＣは、そのＬＳＤを元に算出されるもので、悪い数値を２つ除いた平均値。五輪などの国際大会を含め、総当たりの１次リーグで勝敗数が同じ場合、ＤＳＣで最終順位を決める。