俳優の北村匠海（27）が12日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。柳井嵩役で出演する連続テレビ小説「あんぱん」で共演のMrs．GREEN APPLE大森元貴（28）との芝居について語った。

同ドラマでいせたくや役を務める大森はVTR出演。北村との共演について語った。アドリブでの演技の場面が流されると大森は「即座にアドリブに対して匠海くんも返してくれるというか、受け止めてくれるんで。ご自身も言ってるんですけど『僕はキャッチャー』だと。自由に演じさせていただく上で匠海くんがどんな球もとって返してくれるのが、僕はすごく気持ちが楽でしたし、すごく心強かったですね」と明かした。

するとVTRを見ていた北村は「ほんとに、もう大森元貴さんはですね、アドリブ大魔神っていう感じで。やっぱ音楽もドレミのドを取ってもいろんなドがあったりするみたいに、セリフも脚本『ありがとう』1つ取っても、いろんな角度で元貴君が投げてくるから、すっごい面白かったんですよね。ほんと、音楽のセッションしてるような芝居を2人ではずっとやれてて。ほんと、また早く芝居したいなっていうぐらいに、すごく魅力的な役者さんでした」と明かした。