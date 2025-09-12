飼い主さんが愛犬と彼氏を会わせてみたところ、愛犬が「自分の彼氏だ」と思い込み略奪を計画！？まるで本物の彼女のような行動はTikTokでも話題になり、記事執筆時点で583万回再生、35万件もの高評価を獲得。コメント欄には「顔が彼女になってる笑」「今にも喋りだしそうｗ」「ポジション確保するの可愛すぎる」といった声が寄せられました！

【動画：彼氏と犬を会わせた結果→『自分の彼氏だ』と思い込んで…人間すぎる『まさかの行動』】

彼氏を愛犬に会わせてみたら…

TikTokアカウント「もっち（@mooochi911）」に投稿されたチワワの行動が「彼女すぎる」と話題に！

ある日、飼い主さんは自身の彼氏と愛犬を会わせてみることに。「仲良くしてくれるかな？」不安と期待を胸に対面させてみたら……

なんと、仲良くなるどころか彼氏を略奪しようとしているではありませんか！飼い主さん曰く、彼氏の隣から全く動かないとのこと。

さらに、彼氏さんがゲームに夢中になっていると、隣から圧をかけにいくチワワちゃん！控えめに割って入る姿が「ねぇ、私がいるのにまたゲームしているの？」と少々ご不満な彼女のよう（笑）

そんな様子を見て、「ゲームに理解のないタイプの女」「顔は可愛いし華奢で色白だけど彼氏の趣味に理解ないのは、ちょっとねー」と飼い主さんもマウント発動！なんだかんだ愛犬のことを可愛いと思っている様子も微笑ましいですね！

別のわんこの乱入にご不満な彼女（仮）

そんなとき、なんとポメラニアンが乱入！突然別のわんこが新たに略奪に名乗り出たことで、とっても不満そうだったというチワワちゃん。

そんなチワワちゃんを見て、彼氏さんも不憫に思ったのでしょうか。ゲームの合間に顔を近づけてかまってあげることに。しかし、納得いっていない表情のチワワちゃん。腕の中に他のわんこがいれば、そりゃ嫌ですよね（笑）

すると、腕の中にいたわんこがいなくなり、腕の中という最高ポジションに空きが！すると、その隙を見逃さず、即腕の中に入ってポジションを確保！

チワワちゃん「絶対に私が一番！」という顔をしていますが、忘れていませんか。あなたの飼い主さんが本命彼女なんです！

本物の彼女にマウント！？

腕の中を奪取したチワワちゃん、最後にあろうことか、本命彼女である飼い主さんにマウントを取るようにドヤ顔！今後も彼氏さんをめぐる戦いが勃発しそうな予感がしますね（笑）

チワワちゃんの彼女すぎる行動は、TikTokに投稿されると多くの人の爆笑をかっさらい、投稿には35万件以上の高評価がつきました！

投稿には「顔が彼女になってる笑」「今にも喋りだしそうｗ」「ポジション確保するの可愛すぎる」「ホントの浮気相手みたいになってる笑」と多くの人が楽しんでいる様子です。

TikTokアカウント「もっち」では、今回紹介したチワワちゃんと彼氏さんの浮気現場（？）やイチャイチャする様子など、愉快な飼い主さんの解説付きで紹介されています。

見れば見るほど楽しい投稿をぜひチェックしてみてくださいね！

チワワちゃん、飼い主さん、彼氏さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「もっち（@mooochi911）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。