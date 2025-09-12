“NEXTカイセド”としてブレイク期待も…… チェルシーのU-21ポルトガル代表MFエスーゴは太ももの手術で年内欠場が濃厚に
チェルシー期待の新戦力は負傷により長期離脱が強いられたようだ。
『The Athletic』のサイモン・ジョンソン氏によると、チェルシーに所属する20歳のU-21ポルトガル代表MFダリオ・エスーゴは代表戦で負った太ももの負傷で手術を行い、最低でも12週間の離脱を強いられるという。
20歳の守備的MFであるエスーゴは名門スポルティングの下部組織出身で16歳でトップデビューを果たした逸材。昨季はラ・リーガのラス・パルマスにレンタルされ、27試合に出場。『WhoScored』によると、エスーゴは昨季の欧州5大リーグで21歳未満のMFの中で最も多くの42回のインターセプトを記録しており、高いボール奪取能力とフィジカルを武器に若くして欧州の舞台で躍動した。その活躍もあり、今夏には移籍金1850万ポンドでスポルティングからチェルシーに加入。その激しいプレッシングで相手の攻撃を封じるスタイルはチェルシーのエクアドル代表MFモイセス・カイセドを彷彿とさせ、今季はブレイクが期待されていた。
NEXTカイセドとしてブレイクが期待されていたエスーゴ。チェルシーでのデビューシーズンのスタートダッシュには失敗したが、果たして復帰後どのような活躍を見せてくれるのだろうか。
