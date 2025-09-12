元ブラジル代表FWロビーニョ氏の“息子”に欧州ビッグクラブが注目 チェルシーとリヴァプールはすでにブラジルにスカウトを派遣へ
かつてレアル・マドリードやマンチェスター・シティで活躍した元ブラジル代表ロビーニョ氏の息子に欧州ビッグクラブが注目している。
『Daily Mail』のキーラン・ギル氏によると、チェルシーやリヴァプールをはじめ、現在複数の欧州ビッグクラブが注目しているのが、サントスに所属する17歳FWロビーニョ・ジュニオールだという。
ロビーニョ・ジュニオールは元ブラジル代表のロビーニョ氏の息子で、現在はブラジル屈指の名門であるサントスの下部組織でプレイ。すでにトップチームデビューも果たしており、父親同様にスター選手としての将来が期待されている。
17歳ながらもすでに欧州ビッグクラブから関心を寄せられているロビーニョ・ジュニオール。父親と同様にスター街道を歩むことはできるのだろうか。
O atacante Robinho Jr assinou hoje um aditamento contratual que valoriza seu compromisso com o Santos FC. O acordo em vigor irá até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias. pic.twitter.com/siQAQGrCEg— Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025