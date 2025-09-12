かつてレアル・マドリードやマンチェスター・シティで活躍した元ブラジル代表ロビーニョ氏の息子に欧州ビッグクラブが注目している。



『Daily Mail』のキーラン・ギル氏によると、チェルシーやリヴァプールをはじめ、現在複数の欧州ビッグクラブが注目しているのが、サントスに所属する17歳FWロビーニョ・ジュニオールだという。



ロビーニョ・ジュニオールは元ブラジル代表のロビーニョ氏の息子で、現在はブラジル屈指の名門であるサントスの下部組織でプレイ。すでにトップチームデビューも果たしており、父親同様にスター選手としての将来が期待されている。





O atacante Robinho Jr assinou hoje um aditamento contratual que valoriza seu compromisso com o Santos FC. O acordo em vigor irá até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias. pic.twitter.com/siQAQGrCEg — Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025

そんなロビーニョ・ジュニオールにはすでに欧州ビッグクラブが注目している模様。同氏によると、チェルシーとリヴァプールは同選手の才能を高く評価しており、すでにブラジル方面にスカウトを派遣しているとのこと。他の欧州ビッグクラブも動向を追っており、すでに争奪戦の予感が漂っているようだ。17歳ながらもすでに欧州ビッグクラブから関心を寄せられているロビーニョ・ジュニオール。父親と同様にスター街道を歩むことはできるのだろうか。