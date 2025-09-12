X（旧Twitter）で話題になっているのは、赤ちゃんの子守をするわんこの姿。その微笑ましい光景は記事執筆時点で186万8000回を超えて表示されており、「尊すぎる」「なんですかこの可愛さは！」「優しいお顔」などのコメントの他、2万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：秋田犬と一緒に転がる赤ちゃん→『初めてのモフモフ』を知ってしまった結果…尊すぎる『お互いの反応』】

秋田犬が子守りを担当！？

Xアカウント「@miiiyuu1001」の投稿主さんが紹介したのは、秋田犬の『蘭』ちゃんの可愛いヒトコマです。この日、投稿主さんの家には、娘さんご夫婦が来ていたとか。他の子供たちをプールに連れて行く間、生まれたばかりの赤ちゃんは家に預けていったのだそうです。

赤ちゃんは、投稿主さんにとってはお孫さんにあたります。一生懸命寝返りを練習する赤ちゃんでしたが、子守りを蘭ちゃんにお願いしてみることにしました。すると、蘭ちゃんは赤ちゃんの隣でスヤスヤと眠り始めたそう。

もふもふの感触がやみつきに♡

赤ちゃんが寝返りを打った先には、蘭ちゃんがいました。そこで、自然と蘭ちゃんの体に触れた赤ちゃん。小さな手が蘭ちゃんの毛にモフッと当たり、赤ちゃんもなんだか不思議そう…。

その毛並みは、想像以上の手触りだったのかもしれません。赤ちゃんは、手を広げて閉じて…と、蘭ちゃんの毛を掴み始めたそうです。まるで雲みたいな感触に、赤ちゃんも思わずクセになったご様子…♡

実は、蘭ちゃんはどちらかというとお転婆な性格なのだそう。赤ちゃんを優しく受け止める姿に、投稿主さんは驚いてしまったと綴っています。

心優しい蘭ちゃんと、秋田犬のモフモフにハマった赤ちゃん、どちらも可愛すぎるワンシーンでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「2人とも可愛い」「抜け出せない沼」「私ももふもふしたい」など沢山の反響がありました。

もう1匹の秋田犬も奮闘中

投稿主さんの家には、『虎丸』ちゃんというもう1匹の秋田犬もいます。虎丸ちゃんも、赤ちゃんの子守りを任せられたことがあるそう。

しかし、子供に不慣れな虎丸ちゃんは、ちょっぴり気まずそうな表情で固まっていたのだとか…。それでも赤ちゃんの隣を離れようとしない虎丸ちゃん、きっとすぐに仲良しな関係になれることでしょう！

Xアカウント「@miiiyuu1001」には、蘭ちゃん＆虎丸ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

