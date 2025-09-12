マンCは“クラブの大黒柱”スペイン代表MFロドリとの契約延長を希望 1月までの新契約締結を目指すと英メディア
マンチェスター・シティはクラブの大黒柱との契約延長を画策している。
『TBR Football』によると、マンCは所属する29歳のスペイン代表MFロドリとの契約延長交渉を加速させているという。
2019年7月にアトレティコ・マドリードからマンCに加入したロドリは加入以降、公式戦通算267試合に出場して26ゴールを記録するなどマンCの絶対的な支柱として活躍。しかし昨年9月、右膝前十字靱帯断裂の大怪我を負い、昨季はシーズンのほとんどの欠場を余儀なくされることに。昨季終盤に一時は復帰したものの、FIFAクラブW杯で再び負傷するなど近年は怪我に悩まされる時期が続いているが、それでもクラブの大黒柱であることは疑いようがなく、今季は完全復活が期待されている。
昨季は怪我でシーズンを棒に振ったロドリ。果たして今季は完全復活を遂げて、マンCにタイトルをもたらすことができるのだろうか。
An absolute banger from Rodri— Manchester City (@ManCity) April 11, 2025
On this day in 2023 pic.twitter.com/Kr6HXouLjQ