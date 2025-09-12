¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¸ø¼°Instagram

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»º¤ó¤ÀÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï½êÂ°¤¹¤ë16ºÐFW¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥«¥Ö¥Þ¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¸½ºß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢U-18¤ÈU-21¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂåÊÌ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ïº£·î9Æü¡¢U-17¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç°µ´¬¤Î4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤È¸À¤¨¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¡£¤·¤«¤·Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß16ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2024Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯À¸¤¨È´¤­½Ð¿È¤Î17ºÐMF¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë°ú¤­È´¤«¤ì¤¿²áµî¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ºß¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î°ÖÎ±¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Æ±Áª¼ê¼«¿È¤â¼ÂºÝ¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢°é¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö·èÃÇ¤ò¤¹¤Ç¤Ë²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

À¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤È¤·¤Æ¾­Íè¤¬¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£