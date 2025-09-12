¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡ÈÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¡É16ºÐFW¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÄ¹´ü·ÀÌóÄù·ë¤Ø¡¡Ê£¿ô¤Î²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬°ú¤È´¤²èºö¤â»ÄÎ±¤¬Ç»¸ü¤Ë
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»º¤ó¤ÀÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï½êÂ°¤¹¤ë16ºÐFW¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥«¥Ö¥Þ¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢U-18¤ÈU-21¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂåÊÌ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ïº£·î9Æü¡¢U-17¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç°µ´¬¤Î4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤È¸À¤¨¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤Âå¶þ»Ø¤Î°ïºà¤È¤·¤Æ¾Íè¤¬¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
