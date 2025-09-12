サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。7月以降、8戦負けなしで現在3位のユナイテッドは12日、アウェーで奈良と戦います。



鹿児島ユナイテッドは前節、高知ユナイテッドSC相手に4対1で勝ち、ホーム戦は5連勝。7月以降、8戦負けなしです。



(鹿児島ユナイテッドFC 杉井颯選手)

「(8戦)負けなしはいいかもしれないが、目指しているのがまだまだ上なので満足できない」





12日の相手は、5月のホーム戦で破れている、現在5位の奈良です。(鹿児島ユナイテッドFC 吉尾虹樹選手)「ホームで(奈良に)負けている分、同じ相手に2度負けられないプライドもあるし、リーグ戦をみても、この状況的に負けられない、勝たないといけない」ユナイテッドは現在3位。2位栃木シティとの勝ち点差は3です。相馬監督は、あすの試合、少ないチャンスをいかにものにするかが大事だと話します。(相馬直樹監督)「アウェーはチャンスを取りきることであったり何度かくるピンチをしっかり防ぎきる。どれぐらいそこで鼻が利くかが大事になる」12日の奈良とのアウェー戦は午後6時、キックオフです。