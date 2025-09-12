女優・古川琴音の姿に注目が集まった。

１２日に放送されたＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）第１２０話に初登場。のぶ（今田美桜）が自宅の茶室で開く茶教室の生徒・中尾星子役を演じた。

のぶは生徒たちに「聞いていただきたいお話があるんです」と言って、「アンパンマン」を読み聞かせした。読み終えると、ある女の子は「顔を食べさせるのはちょっと気持ち悪い」と感想を述べ、別の女児も「いくらお腹が空いても、顔を食べるのはちょっとね…」と苦い表情を浮かべた。

中尾は何かを言いたそうにしながらも、モジモジ。１５日から始まる第２５週の予告映像にも登場し、「アンパンマンがもっと多くの人に愛されるって信じてます」と誰かに話していた。

この日は一言もしゃべらず、どんなキャラクターかも明らかにならず。ネット上では「何歳の役だ！？」「まるで子役のようですね！」「一番気になってるのは、古川琴音さんは子供役として出ているのか大人なのか？見た目をわざと子供っぽくしてるように見えるんだけどいくつの人として見ればいいの？」「それにしても古川琴音ちゃんも年齢不詳だわーあんぱんでは何歳なんだろう。多分何歳でも驚かない」「いくつの役？少女に見えるが」「古川琴音さんは子供だと思いました」などの声が集まった。