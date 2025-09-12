お笑いコンビ「納言」の薄幸が１２日、テレビ朝日の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。検査入院していたときのエピソードを明かした。

薄は７月、体調不良による検査入院のため一時休養を発表。先月９日から活動復帰した。

１１日間にわたる入院生活で、お見舞いに来たのはなんと「６０人以上来てましたね」という薄。元「尼神インター」のナ酒渚から「検査やから元気は元気やん。うれしいのが勝つんじゃないの？」と聞かれると「ちょっとだけ度は超えてました。楽しいんですけど」と苦笑した。

また、お笑いタレントのやす子もお見舞いに来てくれたといい「１日中お見舞い来てくれて。楽しかったですよ。昼から２０時半までいてくれたんですけど」と告白。「１日中いるから、慣れてるのか知らないですけど、他の人来たら『いらっしゃいませー』って」とやす子の言動を明かした。

その後「ゆにばーす」のはらもお見舞いに来ていたというが「やす子が気遣いすぎて、訳わかんなくなっちゃって『はらさん、そんなずっといなくていいんですよ、帰ってください』って追い出した」と語った。