ÀÄÌÚÍý»á¡¡µï¼ò²°¤Îà¥¹¥Þ¥ÛÃíÊ¸á¤ËÉÔËþ¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÄÀ¤ÃÎ¿É¤¤¡× ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤â»¿Æ±
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤¬£±£²Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¤É¤¤Î°û¿©Å¹¤ÎÉÔËþÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤È¡¢À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áàºî¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤Îµï¼ò²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤´ÃíÊ¸¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤µ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤â¡Ö²¶¡¢¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Ç¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÎÅ¹¡¢Æþ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¡ÊºÇ¶á¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤¬¡ËÂ¿¤¤¤è¡£¿Í¼ê¤¬Â¤é¤Ê¤¤Ê¬¡¢Á´Éô¤½¤ì¤Ç¡×¤ÈÉÔËþ¤²¡£ÀÄÌÚ»á¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿Í¼ê¤¬Â¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤ÃÎ¿É¤¤¤Í¡£¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¸¥Ó¡¼¥ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥°¥Á¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖÅÁÉ¼´ÉÍý¤Ï°µÅÝÅª¤Ë³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅ¹Â¦¤ÎÎ©¾ì¤âÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃíÊ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡ØÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡Ø£±¿Í¤Ê¤ó¤Ç¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢ÅâÍÈ¤²Íê¤ó¤À¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤¢¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£