Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¡¥¢¥¤¥É¥ëàÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ëá¤Ï¡Ö¸Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¤ªÇñ¤Þ¤ê¢ª´ÝË·¼ç¼Õºá
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÊÎø°¦¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Çàº£¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤·¤Æ¤¿¥¢¥¿¥·¤ÏÏÀ³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡Ê÷´ß¤Ï£Á£Ë£Â»þÂå¤Î£²£°£±£³Ç¯¡¢¸½¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡×¤ÎÆ±¤¤Ç¯¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÇòßÀ°¡Íò¤È¤Î¤ªÇñ¤Þ¤êÊóÆ»¤ÇÆ¬¤ò´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¡¢Æ°²è¤Ç¼Õºá¤·ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±£°Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¿¤Á¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Îø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æà¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¹¤ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤À¤«¤é¡¢¡Ø¸Å¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¸Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÊ÷´ß¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÃËÀ¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î»Ò¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡££Í£Ã¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¤Î·úÁ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¥á¥¤¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö£Á£Ë£Â¤ÎÎø°¦¶Ø»ß¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£¡£¤¢¤ì¡¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Ê÷´ß¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¤¤¤Þ£Á£Ë£Â¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦¤·¤Æ¤ë¥Ò¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÎø°¦¶Ø»ß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¤¢¤Î°ì·ï¡Ê¤ªÇñ¤Þ¤êÊóÆ»¡Ë¤Ç¤â¤¦¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¿¤Ö¤ó¡¢·ë¹½¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ø¡ÊÎø°¦¶Ø»ß¤Ï¡Ë¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡£¤¤¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡×¡¢³À²Ö¤â¡Ö¿Í¸¢Åª¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¾Î¤¨¡¢àÊ÷´ß¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼á¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ÊÎø°¦¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÊ÷´ß¤Ï¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯£³¿ÍÌ¼¡×¤Î£±¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦ÃæÈø¥ß¥¨¡Ê£·£¹¡Ë¤Ï¡ÖÎø°¦¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤«¤é¤Í¡£¼«Á³¤Ê·Á¤À¤«¤é¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤¤¤ÞµÕ¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÎÊý¤¬Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£