三代目JSB山下健二郎「後輩と2人きりでご飯とか何年振りやろ」2ショットが話題「関西出身同士で気が合いそう」「兄弟みたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が11日、自身のInstagramを更新。LDH所属の後輩と数年ぶりに2人きりで食事に行ったことを明かした。
【写真】山下健二郎、後輩イケメンと仲良し2ショット
山下は「後輩と2人きりでご飯とか何年振りやろ。笑 楽しかった！！また行こう！！」とつづり、7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの奥田力也とのプライベートショットを公開。2人は飲食店で向かいの席に着席しておりハッシュタグで「＃フレンチ ＃美味しすぎた」と記している。
この投稿には「フレンチご馳走したの？」「優しい先輩」「兄弟みたい」「Ricky（奥田）めっちゃ嬉しそう」といったコメントが到着。また山下が京都、奥田が大阪出身であることから「関西出身同士で気が合いそう」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
