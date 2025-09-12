「30MM」×「AC6」コラボよりV.Iフロイトが駆る「ロックスミス」のプラモデルが2026年3月発売決定！【#生配信30ML】
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス】 2026年3月 発売予定 価格：4,180円
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」を2026年3月に発売する。価格は4,180円。
本製品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.Iフロイトが駆る「ロックスミス」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS」のフォーマットで商品化したもの。
今回9月12日に行なわれた配信「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が初発表、原型が公開されたほか、9月発売予定の「オープンフェイス」や前回発表された汎用タンク機体の見本も公開された。【第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
