ついに我慢の限界…「警察を呼んで！」と女性客が訴える｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第20話をごらんください。

ついにブチ切れてしまった女性客。不快にじろじろと見てくる問句さんに対して怒りをぶつけます。しかし問句さんは、「言いがかりつけるのやめてもらえます？」とまるで自分には非がないかのような態度でした。





普段は女性客のことを、気に食わないからと睨んだり、お店のスタッフに言いつけたりしていた問句さん。





それなのに、いざ女性客から抗議されたら、まるで相手が悪いかのように振る舞い、無視を決め込みます。ナエくまさんもあきれてものが言えません。





無視を続ける問句さん。あまりに常識のないその態度に、女性客がしびれを切らし、店員を呼びます。





問句さんがいつも自分をじろじろと見てくること、もう我慢の限界であることを、女性客は大声で訴えます。ハラハラと見守るナエくまさん…。





気に入らない程度の理由で、女性客をじろじろと睨み続けていた問句さん。いざ女性客から強気に抗議されると、無視を決め込みます。



その態度にいら立ちを募らせる女性客は、我慢の限界を迎え、ついに「警察を呼んで！」と声を張り上げました。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





