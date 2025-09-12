人気アイドルグループJams Collectionのメンバー・水瀬さららさんのデジタル限定写真集『全方位無敵彼女』（撮影：Takeo Dec. 税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の水瀬さららさん

Jams Collectionは2024年、デビュー当初から掲げていた3年での日本武道館ライブを目標通りに開催し、2025年6月には新メンバー2人が加わり勢いを増しています。同写真集はグループのビジュアル最強メンバーとして注目される水瀬さんの最新作です。



スカジャンとビキニを合わせたおしゃれなコーデや、休日のプライベート感あるリラックスした様子など、バラエティ豊かな衣装とともに等身大の彼女を収めた一作に。自然体でありながらも隙のない、水瀬さんの魅力を堪能できる内容となっている。



水瀬さんは「スカジャン着てグラビア撮影したのが初めての経験だったので新鮮でした！撮影中に一生分かわいいって言ってもらえて恐縮してしまいました（笑）」とコメントしています。



【水瀬さららさんプロフィル】

みなせ・さらら 2000年2月9日生まれ。岐阜県出身。身長160cm。2022年12月に人気アイドルグループ・Jams Collectionに加入。担当カラーはライトブルー。趣味はアニメ鑑賞。特技は猫に好かれること。公式X(@sarara_Jams)、公式Instagram(@minase_sarara)、公式TikTok(@sarara_minase)