14日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、一晩で120万円稼いだこともあるプロマジシャンと、そんな彼を恋のマジックにかけた女性の新婚夫婦が登場します。



【写真】MCの井上咲楽さんにマジックを披露する新婚さん

スゴ腕マジシャンの新郎はスタジオに登場するやいなや、財布が炎に包まれるマジックを披露。兵庫県神戸市の2LDKの自宅ををスタッフが訪ねると、バラバラだったキューブが瞬時に全面そろうマジックでお出迎え。妻がケーキを振る舞おうとした際には、曲がっていたフォークを一瞬でまっすぐに。手慣れたトランプマジックも華麗に披露してくれました。



中学生でプロになった夫

8歳からマジックを始め、中学生でプロになったという夫。幼少期から海外に行き、マジシャンが審査員を務めるジュニアコンクールでは世界3位！日本では、マジック界のレジェンド、ふじいあきらさんとも共演。現在は企業の営業マンをしながら、依頼に応じてマジシャンとしても活躍しています。一方、妻は幼稚園の先生です。



出会いはマジシャンが店長の神戸のバー。妻が友人に連れられて行ったその場所に、夫も客として通っており、その後、お互いが一人で来たときに、店長が夫をマジシャンだと紹介してくれました。



当時の夫は髪が長く毛先が金髪で、「チャラそう」が第一印象。かくいう妻も、カウンターチェアに三角座りをし、コアラがお尻をかくショート動画を何十回も観ていて、最初の印象は「変」。それがやがてハートになった心境の変化も、夫はカードマジックで表現してくれました。



「行かんといてほしい」自身の恋心に気づいた妻

そんなある日、ラスベガスでの2年契約の仕事の話が夫に舞い込みます。家も借り、準備金500万円も用意したところでバーに報告へ。たまたま来店していた妻は、「行かんといてほしい」と感じたことで、自身の恋心に気づきます。その帰り、妻が夫を送り、「寂しいから最後にハグしよう」と提案。それで夫は「恋のマジックかけられた」らしく、「海外に行くけど付き合ってほしい」と妻に告白しました。



そこから渡米まで、たった1カ月の同棲生活で、夫は胃袋をつかまれ、妻をいっそう好きになったそう。なかでもお気に入りの料理を「ナスの煮びたし」。気持ち的にはもう、妻と離れたくない夫。しかし「せっかくのチャンスだから」と妻が後押ししてくれ渡米し、毎晩、どちらかが寝落ちするまで電話をつなぐ日々が始まりました。



ラスベガスでは、一晩で120万円稼ぐ日もあったという順風満帆なマジシャン生活。しかし4カ月ほどが経ったある日、周りに不幸があって、妻は深く落ち込みます。そこで、あることがきっかけで、お金や名声よりも愛を選び日本にとどまることを決意します。



ゴールインした2人の新婚生活は幸せそのもの。でも「プロポーズがなかったのが心残り」と妻は話します。番組ではそんな妻のために夫が指輪を用意して世紀のプロポーズ＆サプライズマジックを披露します。