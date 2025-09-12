おさつどきっの甘さ広がる♪フレッズカフェで秋限定スイーツを堪能

秋の訪れを告げるように、UHA味覚糖の「おさつどきっ」とフレッズカフェが夢のコラボレーションを実現しました。9月15日からは、さつまいもの優しい甘さを楽しめる「生ドーナツ（おさつどきっ味）」が阪急ベーカリーとフレッズカフェに登場。さらにフレッズカフェ限定で、ひんやりとした「さつまいもスムージー（おさつどきっ味）」も販売されます。秋限定の特別なスイーツを、ぜひお楽しみください。

生ドーナツ（おさつどきっ味）の魅力

「生ドーナツ（おさつどきっ味）」は、ふわふわの生地にさつまいもクリームとホイップクリームを贅沢にサンドし、さらに「おさつどきっ」をトッピング。

クリーミーな口どけとザクっとした歯触りのコントラストが楽しめる一品です。

価格は持ち帰り270円（税込）、店内飲食275円（税込）。販売は2025年9月15日～11月30日の期間限定で、阪急ベーカリーとフレッズカフェにて展開されます。

【ちいかわ×東京ばな奈】新デザインのバナナプリンケーキが池袋に登場♡

フレッズカフェ限定！さつまいもスムージー

フレッズカフェ全5店舗では、同日より「さつまいもスムージー（おさつどきっ味）」が登場。

さつまいもの素朴な甘さを感じるひんやりドリンクで、残暑が残る秋の始まりにぴったりです。

価格は持ち帰り648円（税込）、店内飲食660円（税込）。販売期間は9月15日～10月15日までと短めなので、お見逃しなく♪

秋だけの贅沢スイーツを味わって♡

「おさつどきっ」と「フレッズカフェ」の出会いから誕生した限定スイーツは、秋のティータイムを華やかにしてくれる存在です。

生ドーナツのふんわり食感とスムージーのひんやり感、どちらもおさつの自然な甘さを存分に楽しめる一品。

販売期間が限られているため、ぜひ今だけのコラボレーションを堪能してください。秋のお出かけの合間に立ち寄れば、心もお腹も満たされるはずです♡