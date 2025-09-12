天皇皇后両陛下と愛子さまが、長崎県を訪問されました。愛子さまにとっては初めての長崎訪問。戦後80年の節目に、原爆の犠牲者を慰霊されました。

◇

12日、天皇皇后両陛下と愛子さまが訪問されたのは長崎。戦後80年、「慰霊の旅」の締めくくりとなります。

愛子さまを撮影できた男性は…

男性

「(愛子さまは)初めて長崎県に来られると聞いて、初めて見に行きたいと思って来ました」

午後3時半ごろ、天皇ご一家が到着されたのは長崎市の平和公園。ここにあるのが、「原爆落下中心地碑」です。

■両陛下の長崎訪問は即位後初めて

80年前の8月9日。長崎に原子力爆弾が落とされ、街は壊滅。20万人以上が犠牲となっています。

両陛下が長崎を訪問されるのは即位後初めてで、愛子さまの長崎訪問は初めてです。

市民

「平和の大切さを感じてもらって、国民の皆さんに知れ渡ればいいな」

ご一家は、平和公園の慰霊碑に白いテッポウユリなどの花を供え、深く拝礼されました。

■硫黄島、沖縄、広島、モンゴルと…

旅の始まりは、太平洋戦争の激戦地・硫黄島。

6月には、20万人以上が犠牲になった沖縄へ。初めての訪問となった愛子さまは、両陛下とともに、遺族らの声にじっくりと耳を傾けられました。

その後、広島や…

モンゴルを訪問。天皇皇后として初めて日本人抑留者を慰霊されました。

先月、80回目の終戦の日に、天皇陛下は新たな「お言葉」を付け加えられました。それが…

「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」

戦争の記憶を、次の世代へ伝えることの大切さを強調された天皇陛下。この思いは、愛子さまに受け継がれています。

中学校の修学旅行で広島を訪問された際の思いを、こうつづられています。

『唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は､自分の目で見て､感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う』

■13日も…戦争の記憶と向き合う旅が続く

ご一家は12日午後4時すぎ、長崎の原爆資料館を訪問。愛子さまも、被爆当時の状況について積極的に質問されていました。

「交通手段なども寸断されて、救援物資・医療物資とか」

13日も「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪れるなど、戦争の記憶と向き合う旅が続きます。