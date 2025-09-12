「美男美女」が多いと思う都道府県ランキング！ 2位「福岡県」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「美男美女が多いと思う都道府県ランキング」を発表します。
豊かな食文化と活気ある街並みで知られる福岡県は、美男美女が多い地域としても有名です。「秋田美人」「京美人」と並ぶ「日本三大美人」の1つとされる「博多美人」は、はっきりとした顔立ちと明るい雰囲気が魅力。橋本環奈さん、今田美桜さん、妻夫木聡さんなど、芸能界でも多くの出身者が活躍しています。
回答者からは「浜崎あゆみ橋本環奈などが生まれた県だから」（30代女性／宮崎県）、「びっくりするほど多いです。流石博多美人」（20代男性／佐賀県）、「好きな顔の芸能人が福岡県民なのと、知り合いの福岡出身の女の子がみんな可愛いから」（20代女性／大阪府）、「博多美人という言葉を耳にしたり芸能人の方でも福岡出身の女性は綺麗な人ばかりだなという印象」（20代女性／大阪府）などの声が上がりました。
豊かな自然と穏やかな風土に恵まれた秋田県。「秋田美人」として古くから「日本三大美人」の1つに数えられています。日照時間が短く湿度が高いため美肌効果があることや、温泉文化など、さまざまな理由が語られています。佐々木希さんや生駒里奈さんなど、透明感のある美しい人を多く輩出しているのも印象的です。
回答者からは「秋田美人って言葉があるように、綺麗な方が多いイメージ」（30代女性／千葉県）、「日照時間の加減で紫外線があまり強くないので肌美人さんが多いと聞いたことがあるので」（50代女性／奈良県）、「秋田美人という言葉があるくらい、キレイな人が多いと思う。佐々木希さんを見ていると本当にそう思うから」（40代女性／千葉県）、「秋田美人のイメージがつよく、秋田出身の友人が本当にきれいな人だったため」（30代女性／神奈川県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
