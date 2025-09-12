「パパカメラマンですっ」辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、おしゃれなコーディネートで圧巻スタイル披露！
俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは9月11日、自身のInstagramを更新。杉浦さんが撮影したおしゃれな写真を公開しました。
【写真】希空の圧巻スタイル
また3枚目の全身ショットでは、脚の長さやスタイルの良さが際立っています。
(文:多町野 望)
【写真】希空の圧巻スタイル
おしゃれなコーディネートを披露希空さんは「パパカメラマンですっ」とつづり、3枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。ガーリーなトップスに、ワイドなデニムパンツを合わせています。ポニーテールも似合っており、大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えた印象です。
また3枚目の全身ショットでは、脚の長さやスタイルの良さが際立っています。
「髪の毛色落ち早くない？？」10日には「エンジェルかわっ 髪の毛色落ち早くない？？」とつづり、ラフな私服姿を披露していた希空さん。短い丈のボトムスから、美脚がちらりと見えています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)