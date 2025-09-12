俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは9月11日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは9月11日、自身のInstagramを更新。杉浦さんが撮影したおしゃれな写真を公開しました。

【写真】希空の圧巻スタイル

おしゃれなコーディネートを披露

希空さんは「パパカメラマンですっ」とつづり、3枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。ガーリーなトップスに、ワイドなデニムパンツを合わせています。ポニーテールも似合っており、大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えた印象です。

また3枚目の全身ショットでは、脚の長さやスタイルの良さが際立っています。

「髪の毛色落ち早くない？？」

10日には「エンジェルかわっ　髪の毛色落ち早くない？？」とつづり、ラフな私服姿を披露していた希空さん。短い丈のボトムスから、美脚がちらりと見えています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)