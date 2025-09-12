９月は群馬県が定める「自殺予防月間」です。常設の相談窓口に加え、１７日に事前予約制の相談会を県庁で開くなど対策を強化します。

県によりますと、県内の自殺者数は２００３年の５６２人をピークに減少傾向にあるものの、人口１０万人あたりの自殺死亡率は、２０００年以降、全国平均を上回り続けています。こうした状況を踏まえ、県は夏休み明けで心理的な負担が高まりやすい９月を「自殺予防月間」とし、様々な取り組みを集中的に実施します。

具体的には、通常は平日のみの電話相談窓口を今月は土日祝日にも拡大し、午前９時から午後１０時まで開設します。また、借金や家庭内の問題などに専門職が応じる事前予約制の相談会を１７日に県庁昭和庁舎で開きます。さらに、エッセイ漫画家・歌川たいじさんによるオンライン講演会を３０日まで県の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信します。ＬＩＮＥを使ったＳＮＳ相談窓口は期間中も引き続き、毎日午後７時から深夜０時まで開設されていて、県では「悩んだときは相談してほしい」と呼びかけています。

「どうか１人で抱え込まず、このような相談窓口とか身近な信頼ができる人に相談していただきたいと思います。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて皆さんのご協力をお願いしたいというふうに思います。」（山本知事）