大手外資系ホテルチェーンが群馬県内に初めて進出し、１２日、ホテルのオープンセレモニーが開かれました。

長野原町北軽井沢に１２日、グランドオープンしたのは、「ＡＮＡホリデイ・インリゾート軽井沢」です。イギリスのホテルチェーン「ＩＨＧホテルズ＆リゾーツ」が大手外資系ホテルチェーンとして初めて県内に進出しました。１２日の式典では長野原町の萩原町長やホテルの関係者などが出席しオープンを祝いました。

ホテルの部屋数は、全１０２室。子ども連れの家族が一日中楽しめるようにと、ロビーラウンジのほか屋内プールや天然温泉などを併設しています。子ども心をくすぐるキッズスイートルームには、大人用のベッドのほかに２段ベッドと大型テレビがついた子ども部屋もあり、家族が楽しめる工夫が散りばめられています。ホテルの公式サイトから予約すると１２歳以下の子どもの宿泊料金と食事が無料になります。

また、この日は併設するゴルフ場もリニューアルオープンし、プロゴルファーの池田勇太選手が開業を祝い駆け付けました。標高１３００メートルのコースは夏場の平均気温が約２０℃。快適なプレーが楽しめます。