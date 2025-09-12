着地に失敗で右ひざを痛めたか…柏MF渡井理己が重要な一戦で、早い時間に無念の負傷交代
J１で２位の柏レイソルは９月12日、J１第29節で３位のヴィッセル神戸と上位直接対決で対戦。この試合でMF渡井理己が、早い時間帯に無念の負傷交代となった。
渡井は12分にカウンターの場面で、自陣左サイドにて味方からのパスをタッチラインギリギリで残そうと、相手を背負いながら右足を振り上げてボールを蹴る。その直後、蹴った右足を地面につけた際、着地に失敗して転倒した。
苦痛の表情を浮かべながら右ひざを押さえ、ピッチサイドで起き上がれず。メディカルスタッフのチェックの末、そのままピッチを後にし、15分に仲間隼斗に代わって交代となった。
渡井は立ち上がりから攻守に奮闘していただけに、チームにとっても厳しい交代に。怪我の状況が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
