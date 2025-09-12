●3連休も大気不安定。特にあさって14日(日)はまとまった雨となるおそれ

●レノファのホーム戦。試合中は急なにわか雨と蒸し暑さに注意

●連休明けは多少晴れ間も期待できますが、厳しい暑さはまだしばらく続く見通し



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう12日(金)も県内は大気が不安定で、日中もところどころで活発な雨雲が湧きあがりました。

この時間は広く雨は小康状態となっています。





ここ数日、西日本付近に停滞し、度々県内に大雨をもたらした秋雨前線は、現在朝鮮半島付近まで北上しています。

今後、前線が南北に揺れ動くことによって、あす13日(土)からの3連休も不安定な空模様が続きそうです。





あす13日(土)の日中は、まだ雨も小康状態の時間が多いですが、午後ほど局地的な天気の急変に注意が必要です。





前線が最も県内に接近するあさって14日(日)は、昼過ぎにかけて活発な雨雲が湧きあがりやすく、ところどころで激しい雷雨のおそれ。雨量もまとまる心配があります。

空模様の変化や雨の降り方に気を付けながら、大雨への心構えを高めて過ごしましょう。





雨のピークはあさって14日(日)とみていますが、連休最終日の15日(月)も、度々雨雲や雷雲の発生しやすい空模様が続く見通しです。





雨が続く中、あさって14日(日)はレノファのホーム戦が控えています。

あさって14日(日)の夜は、すでに雨のピークは過ぎていて、試合が中止になるような激しい雨や雷が発生する心配はありませんが、まだ局地的なにわか雨に注意が必要です。

身体に堪える蒸し暑さも続くため、スタジアムで応援する方は、急な雨と暑さの対策を入念に行いましょう。



また今回のホーム戦はKRYラジオで、初の実況生中継を行います。

試合当日はスタジアム、そしてKRYラジオから試合をお楽しんで下さい。

不安定な空模様を吹き飛ばすほどの気持ちで、熱くレノファを応援しましょう！





あす13日(土)は午後ほど大気の状態が不安定で、ところどころで急な雷雨のおそれがあります。極端な激しい雨になる心配はありませんが、天気の急変には引き続き注意が必要です。

日中の最高気温は32度前後。雲の隙間から日ざしが届くと、一層蒸し暑くなりそうです。





秋雨前線が最も県内に接近するあさって14日(日)は、まとまった雨となる心配があります。

急な激しい雷雨など、空模様の変化には十分ご注意下さい。

連休明けは、多少晴れ間も期待できますが、日ざしが届く分、猛暑日をうかがうような厳しい暑さはまだしばらく続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）