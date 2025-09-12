大学生が総理大臣になったつもりで日本の政策を考え、提案する「未来国会」が三原市で開かれました。



■大学生のプレゼン

「始めに私たちのビジョンを紹介します。それは、『みんなが暮らしやすく、笑顔でつながる社会をつくる』です」



「未来国会」には、広島大学など県内6つの大学から、約60人の学生が参加しました。総理大臣になったつもりで、日本の10年後の政策や30年後のビジョンを提案し、政策の具体性やプレゼン力などをお互いが評価します。この大会は若者の投票率向上を目指すNPO法人ドットジェイピーが企画しました。学生からは、人口減少や企業支援についての政策が提案されました。





■大学生のプレゼン「労働者の賃金が上がったら、法人税の減額とか、育休の取得率が上がったら法人税を下げるとか」■NPO法人ドットジェイピー 井下優貴さん「大学生は社会とか政治とか直接触れる機会がない存在なのかなと感じている。何が課題で、そのためにどんな取り組みが行われているかなどを知ってもらえる機会になってほしい」優勝チームは、9月16日に開かれる全国大会に進みます。（2025年9月12日放送）