秋の高校野球新潟県大会は12日、1回戦12試合が行われました。日本文理は佐渡にコールド勝ち。加茂暁星と十日町もコールドで2回戦進出を決めました。また、糸魚川と長岡工業の試合は悪天候により継続試合となり、13日に6回裏から試合が再開されます。

■12日の試合結果(1回戦)

長岡大手 13-0 三条東(5回コールド)

長岡向陵 5-4 十総・塩沢

上越総合技術 13-1 小出(7回コールド)

高田北城 13-0 柏崎工(7回コールド)

十日町 10-0 海洋(5回コールド)

糸魚川 7-1(継続試合) 長岡工業

日本文理 13-3 佐渡(5回コールド)

新潟南 9-2 佐渡総合(7回コールド)

開志学園 6-1 五泉

新発田農 4-1 新潟商

加茂暁星 9-2 村上桜ヶ丘(7回コールド)

新潟工業 11-1 北村上中条(6回コールド)

■13日の試合予定（1回戦）

【新発田市五十公野公園野球場】

第1試合 新発田南ー新発田中央

第2試合 新津工ー新発田

第3試合 新津ー東向南商(新潟東・新潟向陽・新津南・新発田商)



【三条パール金属スタジアム】

第1試合 新潟ー巻

第2試合 東京学館新潟ー巻総合

第3試合 北越ー新潟青陵



【長岡市悠久山球場】

第1試合 新潟産大附ー中越

第2試合 長岡ー三条

第3試合 帝京長岡ー小千谷



【柏崎市佐藤池球場】

第1試合 柏崎ー関根学園

第2試合 長岡工ー糸魚川(継続試合 6回裏から再開)

第3試合 高田ー6校連合(長岡農・正徳館・栃尾・見附・分水・三条商)

