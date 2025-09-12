秋の高校野球新潟県大会は12日、1回戦12試合が行われました。日本文理は佐渡にコールド勝ち。加茂暁星と十日町もコールドで2回戦進出を決めました。また、糸魚川と長岡工業の試合は悪天候により継続試合となり、13日に6回裏から試合が再開されます。

■12日の試合結果(1回戦)

長岡大手　13-0　三条東(5回コールド)
長岡向陵　5-4　十総・塩沢
上越総合技術　13-1　小出(7回コールド)
高田北城　13-0　柏崎工(7回コールド)
十日町　10-0　海洋(5回コールド)
糸魚川　7-1(継続試合)　長岡工業
日本文理　13-3　佐渡(5回コールド)
新潟南　9-2　佐渡総合(7回コールド)
開志学園　6-1　五泉
新発田農　4-1　新潟商
加茂暁星　9-2　村上桜ヶ丘(7回コールド)
新潟工業　11-1　北村上中条(6回コールド)

■13日の試合予定（1回戦）

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　新発田南ー新発田中央
第2試合　新津工ー新発田
第3試合　新津ー東向南商(新潟東・新潟向陽・新津南・新発田商)

【三条パール金属スタジアム】
第1試合　新潟ー巻
第2試合　東京学館新潟ー巻総合
第3試合　北越ー新潟青陵

【長岡市悠久山球場】
第1試合　新潟産大附ー中越
第2試合　長岡ー三条
第3試合　帝京長岡ー小千谷

【柏崎市佐藤池球場】
第1試合　柏崎ー関根学園
第2試合　長岡工ー糸魚川(継続試合　6回裏から再開)
第3試合　高田ー6校連合(長岡農・正徳館・栃尾・見附・分水・三条商)