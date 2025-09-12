【高校野球】秋の新潟大会！日本文理・加茂暁星・十日町はコールドで2回戦進出 長岡向陵は接戦制す
秋の高校野球新潟県大会は12日、1回戦12試合が行われました。日本文理は佐渡にコールド勝ち。加茂暁星と十日町もコールドで2回戦進出を決めました。また、糸魚川と長岡工業の試合は悪天候により継続試合となり、13日に6回裏から試合が再開されます。
■12日の試合結果(1回戦)
長岡大手 13-0 三条東(5回コールド)
長岡向陵 5-4 十総・塩沢
上越総合技術 13-1 小出(7回コールド)
高田北城 13-0 柏崎工(7回コールド)
十日町 10-0 海洋(5回コールド)
糸魚川 7-1(継続試合) 長岡工業
日本文理 13-3 佐渡(5回コールド)
新潟南 9-2 佐渡総合(7回コールド)
開志学園 6-1 五泉
新発田農 4-1 新潟商
加茂暁星 9-2 村上桜ヶ丘(7回コールド)
新潟工業 11-1 北村上中条(6回コールド)
■13日の試合予定（1回戦）
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 新発田南ー新発田中央
第2試合 新津工ー新発田
第3試合 新津ー東向南商(新潟東・新潟向陽・新津南・新発田商)
【三条パール金属スタジアム】
第1試合 新潟ー巻
第2試合 東京学館新潟ー巻総合
第3試合 北越ー新潟青陵
【長岡市悠久山球場】
第1試合 新潟産大附ー中越
第2試合 長岡ー三条
第3試合 帝京長岡ー小千谷
【柏崎市佐藤池球場】
第1試合 柏崎ー関根学園
第2試合 長岡工ー糸魚川(継続試合 6回裏から再開)
第3試合 高田ー6校連合(長岡農・正徳館・栃尾・見附・分水・三条商)