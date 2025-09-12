“プンプン”さとう珠緒、インスタで“被害”を告白「知り合いからのDMに引っかかってしまいました」
俳優・タレントのさとう珠緒が、12日までに自身のインスタグラムを更新。インスタを乗っ取られた知り合いからのDMで“被害”に遭ったことを明かした。
【写真】「気持ちよさげ！」入浴ショット公開を披露したさとう珠緒
「みなさんにご報告です」と書き出したさとうは「インスタを乗っ取られた知り合いからのDMに…うっかり引っかかってしまいました」と説明。続けて「もし私から、なぞのDMが届いた場合は、それは私ではない可能性が高いので、開かないでくださいね！」とフォロワーに注意を呼びかけた。
現在は無事にログインできていると報告しながらも、「もしこのアカウントが使えなくなってしまった時は、Xなどでお知らせします」とも記し、SNS利用者に向けて「皆さんもお気をつけてください」と警鐘を鳴らした。
【写真】「気持ちよさげ！」入浴ショット公開を披露したさとう珠緒
「みなさんにご報告です」と書き出したさとうは「インスタを乗っ取られた知り合いからのDMに…うっかり引っかかってしまいました」と説明。続けて「もし私から、なぞのDMが届いた場合は、それは私ではない可能性が高いので、開かないでくださいね！」とフォロワーに注意を呼びかけた。
現在は無事にログインできていると報告しながらも、「もしこのアカウントが使えなくなってしまった時は、Xなどでお知らせします」とも記し、SNS利用者に向けて「皆さんもお気をつけてください」と警鐘を鳴らした。