◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

西武の源田壮亮選手が見事な好守備を披露しました。

場面は西武の2点リードで迎えた6回裏。1アウトから打席には1番・野村佑希選手を迎えます。野村選手は西武の先発・高橋光成投手の4球目のストレートをとらえると、打球は軽く弧を描きショート後方の深い位置に向かって飛びます。このままポテンヒットになるかと思われましたが、一気に駆け込んだ源田選手が後ろ向きにジャンピングキャッチ。見事ボールはグラブに収まり、源田選手は倒れ込みながら捕球をアピールしました。

このビッグプレーでアウトを重ねると、後続もファウルフライに取り3アウト。ここまで日本ハム打線を無得点に抑えています。

普段は俊敏な動き、広い守備範囲をカバーする源田選手。しかしこの日は高く跳び上がるダイナミックなプレーを見せました。この好守備にSNSでも「源田ちょっと宙に浮いてたな今」「いつもとは違ったたまらん！」「敵ながら源田たまらん」といった声があがりました。