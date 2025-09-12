戦後80年の節目にあたり長崎県を訪れ、原爆犠牲者を慰霊された天皇ご一家は12日夜、地元の人々による提灯奉迎を受けられました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは12日午後7時ごろ、長崎市内のホテルで地元の人々から提灯を使った歓迎を受けられました。

宿泊先のホテル近くに集まった人々が提灯を振ると、ご一家も部屋から提灯を振って応えられました。

地元の有志による「提灯奉迎」は、両陛下が地方を訪問した際に行われています。

愛子さまが、両陛下と共に提灯奉迎を受けられるのは、ことし6月の沖縄訪問以来、2度目となります。

12日、天皇ご一家は戦後80年の節目にあたって、長崎市内の平和公園を訪れ「原爆落下中心地碑」に供花し、原爆犠牲者の慰霊を行われました。

両陛下がおそろいで平和公園を訪問されたのは、1996年以来、天皇陛下おひとりでの慰霊は2009年以来です

愛子さまは被爆地・広島には中学3年生のときに修学旅行で訪れていますが、長崎を訪問されるのは初めてです。

続いてご一家は、長崎原爆資料館を訪れ、被爆当時の状況を伝える展示などを視察したあと、101歳の被爆者中村キクヨさんや、被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の代表委員を務める田中重光さんらと懇談されました。

さらに語り部やボランティア活動を行う20歳の男女2人とも懇談し、その活動をねぎらわれました。

2日目の13日午前には、ご一家は「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪れ、入居している80代から90代の被爆者と懇談される予定です。

愛子さまは13日、おひとりで帰京されます。

両陛下は長崎県に残り、13日午後と14日は国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席するほか、展示などをご覧になる予定です。

この長崎訪問で両陛下は、戦後80年の節目に硫黄島、沖縄、広島と国内各地を巡ってきた「慰霊の旅」を締めくくられることになります。