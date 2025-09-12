¥ÇÇÕ¥Æ¥Ë¥¹¡¢ÆüËÜ2Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Í½Áª2²óÀï¤Î¥É¥¤¥ÄÀï
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ç¥Ó¥¹ÇÕ¤ÎÍ½Áª2²óÀï¡¢ÆüËÜ¡½¥É¥¤¥Ä¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°153°Ì¤ÎÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬Æ±98°Ì¤Î¥ä¥ó¥ì¥Ê¥ë¥È¡¦¥·¥å¥È¥ë¥Õ¤Ë4¡½6¡¢7¡½6¡¢4¡½6¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï104°Ì¤ÎË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬135°Ì¤Î¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥Þ¥ó¤Ë3¡½6¡¢3¡½6¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹1»î¹ç¤È¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾¡¼Ô¤¬·è¾¡Âç²ñ¡Ê11·î¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë¿Ê¤à¡£