¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬11·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±78°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È²áµî2¾¡1Ê¬¤±¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñÆîÊÆÍ½Áª7°Ì¤Ç¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆîÊÆÆÃÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¡£Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï11·î14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÊÂÐÀïÁê¼êÌ¤Äê¡Ë¤òÀï¤¦¡£