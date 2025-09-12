NHK連続テレビ小説「あんぱん」出演中の北村匠海（27）がこのほど取材に応じ、9月26日に最終回を迎える作品を振り返った。

「アンパンマン」作者の漫画家やなせたかしさんと小松暢さん夫妻の半生をモデルとした物語で、今田美桜演じる主人公、朝田のぶのパートナー、柳井嵩を熱演した。

ラストシーンについては「僕ら2人らしい感じで。疑問に思うことがあったら決して流さずに立ち止まっていましたし、常に話し合ってきました。その感覚があの最後のシーンだったのかな」と語り、約1年間の撮影期間については「年齢も重ねましたし、嵩として時にはうじうじしたお芝居をすることもありました。非常に視聴者の方をいらつかせた部分はあったと思いますが、それくらい一体となって日々を過ごしていって。お芝居と一体となった朝ドラ期間でぜいたくな時間だったなと思います」と振り返った。落ち込んだときは「やなせさんを見るようにしていた」とも明かし「やなせさんは非常に明るい方なので。やなせさんからエネルギーを摂取して望むということがありましたね。僕は基本ネガティブ人間なので、そこに立ち返る感じがありました」と話した。

朝ドラ出演の魅力のひとつには、子役から大人まで全世代の役者と芝居ができることだといい「実になる時間でした。今田さんもそうですし、過去に共演した方と出会い直すことも多くて。『あの時以来ですね』というのがたくさんありました。財産になりましたね」。

もともと「美大に入りたいと思った時期もあった」と語るほどで、作中で自身の絵を披露する場面もあった。「アンパンマン」を描く役柄で「心底、絵を好きで良かったなと思う瞬間がたくさんありました」と笑わせ「オールアップした方の似顔絵を書いたり、常に何かを書いていましたね」と回想した。

撮影でのこだわりは、空き時間に楽屋ではなく、現場近くの控室である前室で長い時間を過ごすこと。「楽屋が落ち着かないんですよね。常に話し合っていきたいタイプですし、1年間の撮影なので、これは最終的に人間関係になっていくんじゃないかと思ったんですよ。人と人の会話で作られていくものだと思いましたし、何でもない会話で距離感を生ませてはいけない。僕がいることで今田さんだったり他の方がいらっしゃったり、最終的に同世代のキャストは前室にみんないてくれて。僕のやっていることは間違ってないなと思いました」と笑顔で話した。

今作は戦前、戦中、戦後の時代を生き“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」が生まれるまでの愛と勇気の物語。「世界で悲しい出来事がまだある中で『あんぱん』が届けないといけないメッセージはあると思います。普通の毎日をどれだけ大切にできるかを、のぶと嵩もかみしめていたと思います」と話した。