女優橋本環奈（26）が12日、大阪市内で行われた主演映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（羽住英一郎監督）の公開記念舞台あいさつに俳優の眞栄田郷敦（25）らと出席した。

バラバラになった体をすべて見つけるまで同じ日をループする映画「カラダ探し」の第2弾。

「この夏の一番の思い出？」についてファンから質問に橋本は「なにをしてたっけ？ いつの間にか夏が終わっていた」と振り返り、中国・上海で約1カ月の舞台を経験したといい、「すごく異国の空気があった。1カ月近くいると、自分が泊まっているところがお家になる」と話した。

司会者から「中国でも飲み歩いていた？」には「中国でも」に共演者は大笑い。「やめて、やめて（笑い）。飲み歩いているがワードになりネットニュースになるから、やめてもらっていいですか〜」と明るく笑い、「ですね」と“飲み歩き”を認めた。

櫻井海音から「中国で一番、おいしかったお酒は？」と聞かれると「ちゃんと紹興酒は飲みました」と声を弾ませ、「ほんとに強いお酒がいっぱいあって、メニュー見ただけでは分からないので、みんなで試しで飲んでいた。楽しい」と夏の思い出を明かした。