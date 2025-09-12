女優の戸田恵梨香（37）が12日、インスタグラムを更新。2026年に配信予定のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督）で、21年11月に呼吸不全で亡くなった占術家の細木数子さん役を演じることを報告した。ショートボブに濃いめのメイクで雰囲気がガラリと変わったイメージカットも添えた。

Netflixは同日、今後配信予定の3作品を発表。その1つ「地獄に堕ちるわよ」は“アンチヒーロードラマ”として、「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞とともに2000年代に社会現象を巻き起こした細木さんを主人公に、「40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた」というその半生を描く。

主演を務める戸田は「私は細木数子の存在を知っていてもどんな人物なのか知らなかった。ただ派手な占い師がテレビに出てきただけかと。みんな占いが好きなんだなぁと、それだけだった。そんな関心が全くないガハハハと豪快に笑う占い師を私がやるなんて誰が思った？？？似ても似つかない遠い人だ。きっと皆さんも戸田恵梨香がやるなんてふざけているとでも思っていらっしゃることだろう。だがこの物語は、皆さんが知らない、ちょっと昔に本当にあった細木数子の人生が描かれていて、きっと皆さんをこの世界に没入させ、翻弄させてくれるに違いない。この占い師がなぜ社会現象を巻き起こし夢中にさせたのか、目撃してほしい」とコメントを寄せた。

戸田はインスタグラムでも、「まさかまさかの細木数子です 私が細木数子です そうです、細木数子なんです」と同作品への出演を告知し、「好きになる人もいるでしょう 嫌いになる人もいるでしょう あなたはどうでしょう」と問いかけた。