ドル円一時１４７．９８レベルまで上昇＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は一時147.98レベルまで高値を伸ばしている。ただ、一気に148円台を回復することはできず、147.85-90レベルへと小戻ししている。一方、クロス円は引き続き上昇の勢いを維持している。ユーロ円は173.43レベル、ポンド円は200.48レベル、豪ドル円は98.43レベルなどに高値を伸ばしてきている。ポンド円と豪ドル円は今週に入ってからの高値水準を伸ばしている。



USD/JPY 147.87 EUR/JPY 173.39 GBP/JPY 200.41 AUD/JPY 98.37

外部サイト