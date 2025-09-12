TBS NEWS DIG Powered by JNN

9月13日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。

・きのう都内で猛烈な雨
・今夜〜あすも急な雷雨注意
・3連休 にわか雨と猛暑に注意