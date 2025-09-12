Gリーグ選抜来日…226cmビッグマン先発、群馬は新戦力トリオをスターター起用

　9月12日、オープンハウスアリーナ太田で行われているプレシーズンゲーム『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』群馬クレインサンダーズ vs NBA Gリーグ・ユナイテッドのスターティングファイブが発表された。


　カイル・ミリングヘッドコーチが率いる群馬は、長らく主軸を担うトレイ・ジョーンズと、日本代表経験を持つ細川一輝に加え、中村拓人、ケリー・ブラックシアー・ジュニア、エージェー・エドゥといった注目の新加入トリオが先発出場。


　対するGリーグ・ユナイテッドは、身長226センチを誇るジャマリオン・シャープを筆頭に、ガードのチャソン・ランドルとデイビオン・キンジー、フォワードのバディ・ボーハイム、フェロン・ハントが起用された。


　今回の試合は、Bリーグの国際企画『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』の一貫として開催され、12日19時10分頃ティップオフ。明日13日にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアルバルク東京 vs Gリーグ・ユナイテッドが行われる。


◆■『B.LEAGUE GLOVAL INVITATIONAL 2025』スターター

▼群馬クレインサンダーズ

トレイ・ジョーンズ（SF／196センチ）

中村拓人（PG／184センチ）

ケリー・ブラックシアー・ジュニア（PF・C／208センチ）

エージェー・エドゥ（PF・C／208センチ）

細川一輝（SG／187センチ）


▼NBA Gリーグユナイテッド

チャソン・ランドル（G／185センチ）

デイビオン・キンジー（G／196センチ）

ジャマリオン・シャープ（C／226センチ）

バディ・ボーハイム（F／196センチ）

フェロン・ハント（F／203センチ）



【動画】Gリーグ選抜の各選手プレーハイライト映像