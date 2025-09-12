Gリーグ選抜来日…226cmビッグマン先発、群馬は新戦力トリオをスターター起用
9月12日、オープンハウスアリーナ太田で行われているプレシーズンゲーム『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』群馬クレインサンダーズ vs NBA Gリーグ・ユナイテッドのスターティングファイブが発表された。
カイル・ミリングヘッドコーチが率いる群馬は、長らく主軸を担うトレイ・ジョーンズと、日本代表経験を持つ細川一輝に加え、中村拓人、ケリー・ブラックシアー・ジュニア、エージェー・エドゥといった注目の新加入トリオが先発出場。
対するGリーグ・ユナイテッドは、身長226センチを誇るジャマリオン・シャープを筆頭に、ガードのチャソン・ランドルとデイビオン・キンジー、フォワードのバディ・ボーハイム、フェロン・ハントが起用された。
今回の試合は、Bリーグの国際企画『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』の一貫として開催され、12日19時10分頃ティップオフ。明日13日にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアルバルク東京 vs Gリーグ・ユナイテッドが行われる。
◆■『B.LEAGUE GLOVAL INVITATIONAL 2025』スターター
▼群馬クレインサンダーズ
トレイ・ジョーンズ（SF／196センチ）
中村拓人（PG／184センチ）
ケリー・ブラックシアー・ジュニア（PF・C／208センチ）
エージェー・エドゥ（PF・C／208センチ）
細川一輝（SG／187センチ）
▼NBA Gリーグユナイテッド
チャソン・ランドル（G／185センチ）
デイビオン・キンジー（G／196センチ）
ジャマリオン・シャープ（C／226センチ）
バディ・ボーハイム（F／196センチ）
フェロン・ハント（F／203センチ）
【動画】Gリーグ選抜の各選手プレーハイライト映像
