活発な活動を続ける霧島連山の新燃岳をnews every.は11日、最先端のドローンで上空から撮影しました。火山活動や火口の周辺に変化はあったのでしょうか？火山の専門家に分析してもらいました。



私たちは11日、新燃岳の上空にドローンを飛ばしました。最先端のドローンは現地に人が行かなくても撮影できます。映像はリアルタイムで鹿児島市内のKYTに送られました。鹿児島大学の井村 隆介准教授に分析してもらいました。





新燃岳は先月28日の噴火で火口から5500mの高さまで噴煙が上がりました。また、今月3日の噴火では鹿児島空港を発着する便が欠航するなど影響も出ました。火口の状況に変化はあるでしょうか？（鹿児島大学・井村隆介准教授）「コーンができている。穴のまわりに火山灰が溜まって少し丘状になっているのがわかります」最先端のドローンは、1キロ近く離れた場所からでも安定した状態でアップの映像が撮影できます。火口から上がる噴気については…（鹿児島大学・井村隆介准教授）「ふわっと出ているのでそんなに温度はない。ただ青白い感じがあるので火山ガスが混じっているのかな。100℃超えると無色透明になりますので湯気の状態。100℃ない。出ている所は100℃ないということがわかる」井村准教授が注目したのは山の斜面です。記録的な大雨や台風の影響で変化がありました。（鹿児島大学・井村隆介准教授）「やられてるなぁ木が枯れている。沢沿いに枯れている。沢沿いに枯れているのは明らかですね。たぶん土石流が出たんじゃないかな」斜面の至る所に土石流が流れ下った跡がありました。この他、火山ガスの影響と見られる枯れた木も多く見つかりました。井村准教授は「噴火をしていなくても高濃度のガスが噴き出すことを周辺の山を登山する人は理解して、風向きに注意して欲しい」と話していました。山の表面の温度も赤外線カメラで測ることができます。ドローンを活用した観測について井村准教授は…（鹿児島大学・井村隆介准教授）「可能性は無限大。発展途上だと思うんですけど。リアルタイムで見せてもらったので非常によくわかりましたよね。こういうものを積み重ねていけば、人間ドックでも胃カメラを飲んでAIで察知して悪性ですよ。マークしてくれる。同じようなことをこういうものを重ねていけくとAIで判定できるようになってくるのかもしれない」ヘリコプターに乗った人の手によって行われてきた火山の上空観測。ドローンの活用は今後、可能性が広がりそうです。