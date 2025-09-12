15日は敬老の日です。日頃の感謝の気持ちを込めて、プレゼントを贈る方も多いと思います。健康グッズからスイーツまで！オススメのギフトを取材しました。



鹿児島市にある「コルテーヌ」。インテリア雑貨やアロマなどが並ぶ店です。敬老の日におすすめのギフトは…。



(コルテーヌ・上野 智子店長)

「リラックスできるようなセットや人気のものは防災備蓄セット。ボトルの中に防災グッズが入っている」





快適な睡眠を手助けしてくれる枕や枕に吹きかけるとラベンダーの香りがするスプレーなど、就寝前にリラックスできるグッズがセットになったものが人気。懐中電灯や圧縮タオルなどいざという時に役立つものが入った防災ボトルも1人暮らしの高齢者へのギフトとしておすすめです。他にも…。(コルテーヌ・上野 智子店長)「ブランケット早々と出ている。今朝も何点かギフトセットをした」早くもブランケットが売れ行きを伸ばしています。また定番のマッサージグッズや生活に癒しを与えてくれるアロマにハーブティーも。自宅でゆったりとした時間を過ごしてもらえるグッズが人気のようです。(コルテーヌ・上野 智子店長)「長生きをして元気で過ごしてねという思いを込めたギフトだったら何でもいいと思うのでぜひ足を運んでいただければ」一方、鹿児島市にある和洋菓子店「森三」。和菓子に焼き菓子、見た目も美しいケーキまで。幅広く取り揃えています。敬老の日に向けたギフトコーナーが設けられていて、どら焼きやカステラなどを詰め合わせた商品がすらりと並んでいます。中でもおすすめなのが、「ご長寿ロール」！たっぷりの生クリームと粒あんを一緒に巻き上げたロールケーキです。「いつまでも元気でいてほしい」という思いが込められています。試食させていただきました！(横山あさみアナウンサー)「いただきます。おいしい。くちどけがなめらかでしっとりしている。生クリームの優しい甘さの中に小豆の香りがほんのり香っておいしい」(森三上荒田店・小茺ミナ子店長)「お孫さんと一緒にみんなで仲良くご家庭で食べていただきたい」ご長寿ロールは15日の敬老の日まで販売されています。また、県や鹿児島市は年間を通して70歳以上を対象に様々なサービスを行っていて、鹿児島市の黎明館や指宿市のフラワーパークかごしまなどは入場料が無料に。鹿児島市に住む人は仙巌園や映画館、トレーニングジムなど市内の40を超える施設で割引などのサービスを受けることができます。敬老の日、日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょう。