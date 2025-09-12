天皇皇后両陛下と愛子さまは12日から長崎を訪問されています。

これに伴い、県内では13日14日も交通規制が行われます。

「長崎バイパス」「長崎自動車道」「西九州自動車道」では、上下線ともに交通規制が実施されます。

13日は、午前9時から午後5時にかけて。

14日は、午前9時から午後6時半にかけて、ご覧の時間帯で最大1時間程度、規制が行われるということです。

長崎市では、13日午前9時～午後5時にかけて

JR長崎駅周辺から長崎バイパス、ながさき出島道路付近の一帯で、断続的に規制が実施されます。

佐世保市内では佐世保大塔インターチェンジや、周辺の南部エリアで13日午後4時から午後6時、

14日午前9時から午前11時までと午後4時から午後6時まで、

また 両陛下が出席される予定の「ながさきピース文化祭」開会式が行われるアルカス佐世保周辺では、14日の午前と午後に規制が実施されます。

大村市では、大村インターチェンジから長崎空港までの一帯で、14日午後4時半～6時半まで、規制が行われます。

県警は、交通規制エリア周辺では混雑が予想されるとして、規制時間帯の通行を避けるなど混雑緩和への協力を呼びかけています。