

○林兼 <2286> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.59％にあたる30万3200株(金額で2億7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から9月19日まで。



○手間いらず <2477> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる26万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から26年5月29日まで。



○ミサワ <3169> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.63％にあたる4万5000株(金額で3000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から26年4月30日まで。



○コマースワン <4496> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月24日から11月13日まで。



○楽待 <6037> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.48％にあたる50万株(金額で7億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から12月15日まで。



○ウエスコＨＤ <6091> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.12％にあたる56万株(金額で4億6800万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から26年1月30日まで。



○ＩＩＦ <6545> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.89％にあたる10万株(金額で8000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から12月30日まで。



○ウイルコＨＤ <7831> [東証Ｓ]

発行済み株式数の37.03％にあたる912万8550株の自社株を消却する。消却予定日は10月9日。



○上組 <9364> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.75％にあたる380万株(金額で130億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月16日から26年3月24日まで。



［2025年9月12日］



株探ニュース

