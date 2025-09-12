大食いタレントのもえあずこと、もえのあずき（37）が、旅行先のタイ・バンコクでデカ盛りグルメを食べ歩きする様子を披露した。

自身のSNSで、大食いする様子を投稿しているにもかかわらず、すらりとした体形を維持し、美ボディーが際立つ姿を披露しているもえあず。

2025年9月7日には、Instagramで「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、胸元の大きなリボンが特徴的な水着で、ビールや食事を楽しむ姿を公開。「か〜わい〜い 女子高生みたい!!」「出てる所は出ているのですね」など、話題になっていた。

旅行先のタイ・バンコクでデカ盛りグルメを食べ歩きする様子

11日の更新では、「バンコクのデカ盛り食べ歩き」とつづり、2時間並んで食べられたというママートムヤム、ピラミッドのように積まれたトーストタワーなど現地のデカ盛りグルメを解説しつつ食べ歩く様子を動画で公開している。

この投稿にファンから、「可愛いお顔がドアップで見れて最高に幸せです」「幸せのおすそ分けありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）