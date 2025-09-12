能登半島地震による被災の影響で、富山県の宇奈月―猫又（ねこまた）駅間（１１・８キロ）での区間運転が続く黒部峡谷鉄道のトロッコ電車が、夜の猫又駅を散策できるガイドツアーを開催する。

期間限定で降車が許される「秘境駅」の夜を、報道陣向け試乗会で一足早く体験した。（古池徹）

新観光スポット

トロッコ電車は、宇奈月―欅平（けやきだいら）駅間（２０・１キロ）のうち、地震により猫又―鐘釣駅間の鐘釣橋が損傷。来年秋頃まで復旧工事が続く見込みで、現在は猫又駅までの区間運行となっている。

そんなピンチをチャンスに変えようと、元々は工事関係者だけが利用していた猫又駅を改修し、一般客の降車を解禁。全国で唯一駅名に「猫」が付く駅として、新たな観光スポットに変身させた。

ガイド生解説

記者はこれまで何度も猫又駅を取材で訪問したが、夜間は初めてだ。６日の試乗会で、電車が宇奈月駅を発車したのは午後５時２２分。日没には早いものの、通常の最終便より約２時間遅い。日中の残暑はなく、秋の気配を感じながらの出発となった。

特別ツアーは、普段の乗車とは異なっている。運行する列車は、窓がない普通客車だが、全７両編成のうち３両は、照明機材を載せるための「専用車両」。トンネルをくぐる際には、壁面の細部までが観察できる。また、富山県出身の女優室井滋さんによるおなじみの車内放送に代わり、ガイドが生解説してくれる。リピーターにも新鮮だ。

約５０分電車に揺られ、午後６時１３分に猫又駅に到着。あたりは次第に暗くなっていく。駅近くに臨時設置された展望台やフォトスタンドにつけられたイルミネーションが引き立ってくる。同駅での約４５分の滞在時間中、目前に広がる大自然の色合いが変化していくさまは圧巻だ。

１５分間すべての照明を落とす時間も設けられ、日の落ちかけた空には星が輝き出している。もう少し日の入りが早い時期になれば、満天の星が眺められるだろう。猫又駅を後にする頃には、暗闇と電飾との幻想的なコントラストが秘境を彩った。

宇奈月駅へ戻る道中は、往路とはひと味違うスリル満点のひとときだった。闇夜を突き進む車窓から照らされるのは、今にも何か出てきそうな谷底や木々、掘削の跡が際立つトンネル内部、威厳ある西洋の古城を思わせる「新柳河原発電所」――。

冒険心がくすぐられる光景ばかりだった。通過する駅のホームでは、普段は山中にいる野生の猿たちが堂々とくつろぐ姿も見られた。夜間ならでは峡谷を存分に堪能させてもらった。

◇

ツアーの開催日は〈１〉９月１３日〈２〉同２７日〈３〉１０月４日〈４〉同１８日〈５〉１１月８日〈６〉同２２日の計６回。申し込みは各日の１５日前までで、初回は募集を締め切っている。各回定員６８人に達した時点で受け付けを終了する。１０歳以上が対象で、販売価格は１人１万円（税込み）。申し込みは黒部峡谷鉄道公式ＨＰから可能。問い合わせはツアー運営会社「ＴＲＡＰＯＬ」（０８０・９５５０・９５００）まで。