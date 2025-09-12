Galileo Galilei、“BLUE WINTER”をテーマに東阪ビルボードライブを巡るツアー開催決定
Galileo Galileiが、ホリデーシーズンのビルボードライブでのワンマンライブ開催を発表した。
2024年に続き、冬のビルボードライブを舞台にした今回のツアーは、テーマに“BLUE WINTER”を掲げ、東京と大阪の2都市で開催する。
2025年は3月に過去の楽曲を再録したコンセプトアルバム『BLUE』をデジタルリリースし、同作を引っ提げて再始動後では自身最大規模となる会場、東京ガーデンシアターでのワンマンライブ＜Galileo Galilei “あおにもどる”＞を開催。4月に漫画「アオのハコ」原作展へ提供した「とりあえず今は」をリリースし、8月にはHTB 2025北海道日本ハムファイターズ応援ソング「青陽潮」をリリース。さらに10月5日から放送となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマ「アマデウス」を手掛けており、 “青（BLUE）”がコンセプトとなる作品を多く生み出してきたGalileo Galilei。回帰と進化の2025年、ビルボードライブで開催される“BLUE WINTER”は、その締めくくりに相応しいプレミアムなショーとなりそうだ。
◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞
2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
◆メンバー
尾崎雄貴（Vo, G）
岩井郁人（G）
尾崎和樹（Dr）
岡崎真輝（B）
DAIKI（G）
◆チケット※飲食代金別
【東京】
DXシートDuo \23,200-（ペア販売）
Duoシート \22,100-（ペア販売）
DXシートカウンター \11,600-
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート \22,100-（ペア販売）
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
○チケット発売日
9月13日（土）正午12:00〜9月19日（金）23:59＝Galileo Galilei「GG Friends」先行抽選（e+）
9月26日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
10月14日（火）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞
2025年
11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT
11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）
11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00）
◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）
U18チケット（スタンディング） 3,000円
※小学生以上有料
※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。
▼チケット販売リンク
イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/
ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/
◾️イベント出演
＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞
12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）
