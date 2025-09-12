Galileo Galileiが、ホリデーシーズンのビルボードライブでのワンマンライブ開催を発表した。

2024年に続き、冬のビルボードライブを舞台にした今回のツアーは、テーマに“BLUE WINTER”を掲げ、東京と大阪の2都市で開催する。

2025年は3月に過去の楽曲を再録したコンセプトアルバム『BLUE』をデジタルリリースし、同作を引っ提げて再始動後では自身最大規模となる会場、東京ガーデンシアターでのワンマンライブ＜Galileo Galilei “あおにもどる”＞を開催。4月に漫画「アオのハコ」原作展へ提供した「とりあえず今は」をリリースし、8月にはHTB 2025北海道日本ハムファイターズ応援ソング「青陽潮」をリリース。さらに10月5日から放送となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマ「アマデウス」を手掛けており、 “青（BLUE）”がコンセプトとなる作品を多く生み出してきたGalileo Galilei。回帰と進化の2025年、ビルボードライブで開催される“BLUE WINTER”は、その締めくくりに相応しいプレミアムなショーとなりそうだ。

◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞ 2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 ◆メンバー

尾崎雄貴（Vo, G）

岩井郁人（G）

尾崎和樹（Dr）

岡崎真輝（B）

DAIKI（G） ◆チケット※飲食代金別

【東京】

DXシートDuo \23,200-（ペア販売）

Duoシート \22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） ○チケット発売日

9月13日（土）正午12:00〜9月19日（金）23:59＝Galileo Galilei「GG Friends」先行抽選（e+）

9月26日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

10月14日（火）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

◾️イベント出演 ＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）