majikoが、10月17日にリリースするデジタルEP『GOLDEN JUNKIE』より、新曲「ピエロ」を9月19日にリリースすることを発表した。

今作「ピエロ」は失恋をテーマとした楽曲。複雑な心境を共感力高く表現した歌詞が、サーカス感のある秀逸なアレンジに載ってリスナーに届けられるという。

今作のミュージックビデオの映像は、Ado「踊」等を手掛けた映像クリエイターである藍瀬まなみが担当。イラストは「なんで？」に引き続きﾒｯｼｰ･ﾆｬ･ｽｯﾍﾟｰﾉが手掛けている。この2人がタッグを組むのはmajiko「テディ」以来であり、楽曲の世界観を余すことなく表現したミュージックビデオに仕上がっているとのことだ。リリース日同日に公開予定なので是非注目してほしい。

◾️「ピエロ」 9月19日（金）より各種音楽配信サイトにて配信スタート

配信：https://lnk.to/Pierrot ◆デジタルEP『GOLDEN JUNKIE』

10月17日（金）より各種音楽配信サイトにて配信スタート

◾️＜majiko Presents“GOLDEN JUNKIE” Release Party“金光燦燦”＞ 2025年12月14日（日）東京・SHIBUYA WWW X