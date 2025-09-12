MAISONdesが、新曲「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」を9月26日に配信リリースすることを発表した。

本作でボーカルを務めるのは、BiSHも所属していた音楽事務所WACKのアイドルグループ・GANG PARADEの元メンバー、“カ能セイ”として活動していた華乃。新しい名前“華乃”としての第一歩を、この楽曲で刻む。作詞作曲を手掛けるのは、作曲家・MIMI。代表曲「ハナタバ」がYouTubeで2,000万回再生を突破し、ロクデナシへの提供曲「ただ声一つ」がTikTokを中心に大きなバイラルを生むなど、今最も注目を集めるクリエイターだ。

「ならない日々」は、心の奥に生まれる小さなつまずきや、言葉にできない感情をすくい取るように描かれた一曲だという。「今日は靴紐も結べなくて」「ため息の置き場所を探してる」というフレーズに象徴されるように、日常の中でふと立ち止まってしまう瞬間を繊細に切り取っている。華乃のピュアでどこか儚げな歌声が、揺れる心に寄り添うように響き渡り、美しく切ないピアノアレンジを基調に、MIMIならではの繊細なメロディが楽曲全体を包み込んでいるとのこと。

さらに、本日より華乃歌唱ver.のショート動画も公開。正式な配信リリースに先駆けて、“ならない日々”の断片に触れることができる。